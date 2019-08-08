«Ньюкасл» заинтересован в аренде защитника «Манчестер Юнайтед» Джонса - Советский спорт
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08 августа 2019 17:43Футбол

«Ньюкасл» заинтересован в аренде защитника «Манчестер Юнайтед» Джонса

«Ньюкасл» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.

По информации ESPN, руководство «Ньюкасла» рассчитывает на аренду защитника «манкунианцев» в случае ухода из команды защитника Кирана Кларка.

Как отмечает издание, после прихода в «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайара, позиции Джонса в команде пошатнулись, и он не будет сильно сопротивляться переходу в другой клуб.

Напомним, что Джонс перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Блэкберна» в июле 2011 года за 19,3 миллиона евро. С тех пор защитник сборной Англии провел за «манкунианцев» 216 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей, десять результативных передач, а также заработав 27 желтых карточек.

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