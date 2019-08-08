Дмитрий Шнякин: «Спартак» будет фаворитом в противостоянии с «Туном» Известный комментатор Дмитрий Шнякин считает, что «Спартак» является фаворитом в противостоянии с «Туном».

- «Спартак» потерял лидеров, но ведь из «Туна» ушли самые результативные игроки — Марвин Шпильман и Деян Соргич. В команде также идет перестройка. Кроме того, у них всего лишь два футболиста вызываются в сборные, и то это Палестина и Лихтенштейн.

Состав выглядит сырым, хотя в любом случае на них будет интересно посмотреть. Учитывая системные проблемы москвичей, мне кажется, что обе встречи получатся результативными. Однако думаю, что красно-белые в них будут фаворитами, - приводит слова Шнякина RT.

Напомним, что первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком» состоится сегодня. Матч пройдет на «Арене Тун» в Швейцарии и начнется в 20:00 по московскому времени.