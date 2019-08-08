Защитник «Селтика» Тирни перешел в «Арсенал»

Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт с 22-летним защитником подписан до лета 2024 года.
По информации портала transfermarkt, трансфер защитника сборной Шотландии обошелся лондонскому клубу в 24,3 миллиона евро.
Добавим, что Тирни является воспитанником академии «Селтика» и выступал за основную команду с декабря 2015 года. С тех пор он провел 170 матчей, записав на свой счет 8 забитых мячей и 37 голевых передач.
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