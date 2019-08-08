«Тоттенхэм» объявил о переходе Ло Чельсо

Хавбек сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо покинул испанский «Бетис». Сегодня, 8 августа, он перебрался в чемпионат Англии, став игроком «Тоттенхэма».
Отмечается, что футболист пополнил ряды лондонского клуба на правах годичной аренды с правом выкупа за 55 млн евро.
В минувшем сезоне 23-летний Ло Чельсо провел 46 матчей, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач.
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