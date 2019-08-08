У «Арсенала» есть время, чтобы закрыть сделку по переходу Луиза

Как сообщает Goal.com, «Арсенал» подал в АПЛ заявку на переход защитника «Челси» Давида Луиза. Таки образом, у «канониров» остается время до 21:00 (мск), чтобы закрыть сделку по переходу 32-летнего бразильца.
Ранее стало известно, что английская премьер-лига подтвердила наличие шести заявок на момент закрытия летнего трансферного окна, что дает клубам, участвующим в сделках, дополнительные два часа для заполнения необходимых документов.
Добавим, что бразилец выступал за «Челси» с 2011 по 2014 годы, а спустя два сезона, которые провел в «Пари Сен-Жермен», вернулся в команду. Всего он провел за «синих» 248 матчей, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.
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