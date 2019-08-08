Адриано выбрали игровой номер в «Палмейрас» (фото) - Советский спорт
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08 августа 2019 20:47ФутболГичунцев Артур

Адриано выбрали игровой номер в «Палмейрас» (фото)

Ранее сообщалось, что игрок подписал четырехлетний контракт.

Новичок «Палмейрас» Луис Адриано будет выступать за новую команду под 10-м номером, о чем сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, 32-летний футболист вернулся в чемпионат Бразилии этим летом. Он расторг контракт с московским «Спартаком», в составе которого выступал с 2017 года и стал чемпионом России.

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