Адриано выбрали игровой номер в «Палмейрас» (фото)

Новичок «Палмейрас» Луис Адриано будет выступать за новую команду под 10-м номером, о чем сообщает клубная пресс-служба.
Напомним, 32-летний футболист вернулся в чемпионат Бразилии этим летом. Он расторг контракт с московским «Спартаком», в составе которого выступал с 2017 года и стал чемпионом России.
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