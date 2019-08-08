«Брага» обыграла «Брондбю» в первом матче квалификации Лиги Европы - Советский спорт
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08 августа 2019 21:44Футбол

«Брага» обыграла «Брондбю» в первом матче квалификации Лиги Европы

Встреча прошла на домашней арене датского клуба.

Футболисты португальской «Браги» нанесли поражение игрокам «Брондбю» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (4:2).

Ответный поединок между командами состоится 15 августа.

Добавим, что победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Спартак» – «Тун».

Лига Европы
3-й квалификационный раунд
1-й матч

«Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия) – 2:4 (1:2)

Голы: Кайзер, 15 (1:0); Паулинью, 18 (1:1); Орта, 20 (1:2); Кайзер, 50 (2:2); Орта, 90+2 (2:3); Херманнссон, 90+5 — с пенальти (2:4).

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