Главный тренер «Туна»: Я разочарован, мы подарили моменты «Спартаку» - Советский спорт
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08 августа 2019 23:52ФутболГичунцев Артур

Главный тренер «Туна»: Я разочарован, мы подарили моменты «Спартаку»

Московский клуб одержал победу благодаря дублю Зелимхана Бакаева.

Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер ответил на вопросы СМИ после поражения от «Спартака» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (2:3).

«Первый тайм команда провела неплохо, но мало рисковала. Во втором тайме мы сыграли лучше. Я разочарован несколькими индивидуальными ошибками, которые предрешили исход матча. Мы подарили эти моменты «Спартаку».

Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплоченно, все возможно», – цитирует специалиста ТАСС.

Ответный матч команд состоится 15 августа и пройдет на домашней арене красно-белых.

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