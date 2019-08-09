Нобель Арустамян: «Спартак» ведет переговоры с топ-игроком из Франции Ранее столичный клуб подписал Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии».

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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился инсайдом о работе московского «Спартака» по трансферу топ-футболиста из французской лиги 1.

«В «Спартак» только за последнюю неделю пришло трое новичков: Шюррле, Ларссон и Тил. Ранее команду пополнили Бакаев, Понсе и Мирзов, но трансферную кампанию красно-белых рано считать завершенной. От клуба нужно ждать еще одного большого трансфера – на уровне больше 10 млн евро. Очевидно, что это будет опорный хавбек. После продажи Фернандо в Китай эта позиция требует усиления.

«Спартак» затеял глобальную перестройку состава. С закрытием позиции опорника ее можно будет считать завершенной. Знаю, что сейчас ведутся активные переговоры с игроком топового уровня из чемпионата Франции, но конкретная фамилия известна лишь трем людям – Федуну, Цорну и Кононову. Но это только один из вариантов: в шорт-листе есть кандидаты и из других чемпионатов», – цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ».