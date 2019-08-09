Шарль Каборе: Надеюсь, «Динамо» покажет хороший результат в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе прокомментировал предстоящий матч пятого тура премьер-лиги с «Зенитом».
«У них серьезный подбор футболистов, – приводят «Известия» слова 31-летнего полузащитника сборной Буркина-Фасо. – У нас же новый коллектив, игрокам еще предстоит познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат».
Напомним, после четырех туров «Зенит» лидирует в премьер-лиге с десятью очками. У «Динамо» пять очков и десятое место.
Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа на стадионе «Динамо» в Москве. Начало – 19:00 (мск).
Добавим, что Каборе стал игроком «Динамо» 17 июля, после чего провел без замен три матча.
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