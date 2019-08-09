Шарль Каборе: Надеюсь, «Динамо» покажет хороший результат в матче с «Зенитом» - Советский спорт
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09 августа 2019 09:36ФутболЛипкин Антон

Шарль Каборе: Надеюсь, «Динамо» покажет хороший результат в матче с «Зенитом»

«Динамо» примет «Зенит» в пятом туре премьер-лиги.

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе прокомментировал предстоящий матч пятого тура премьер-лиги с «Зенитом».

«У них серьезный подбор футболистов, – приводят «Известия» слова 31-летнего полузащитника сборной Буркина-Фасо. – У нас же новый коллектив, игрокам еще предстоит познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат».

Напомним, после четырех туров «Зенит» лидирует в премьер-лиге с десятью очками. У «Динамо» пять очков и десятое место.

Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа на стадионе «Динамо» в Москве. Начало – 19:00 (мск).

Добавим, что Каборе стал игроком «Динамо» 17 июля, после чего провел без замен три матча.

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