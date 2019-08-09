Давид Луиз: Думаю, немногие решились бы перейти из «Челси» в «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Давид Луиз прокомментировал свой переход из «Челси».
«Предыдущий этап завершился, – приводит слова 32-летнего бразильца официальный сайт «канониров». – У нас состоялся разговор с руководством «Челси». У меня была возможность перейти в другой большой клуб.
В своей жизни мне всегда нравилось принимать вызовы. Я вообще не боюсь пробовать новое. Думаю, не так много игроков решилось бы на такой переход. Их могло что-либо испугать.
Я просто стараюсь совершать большие поступки в своей жизни. Как я сказал, мой цикл в «Челси» завершен. И теперь я воодушевлен тем, что начинаю новую главу в своей жизни».
Напомним, накануне «Арсенал» объявил о переходе 32-летнего бразильца. До этого сообщалось, что сумма трансфера составит восемь миллионов фунтов.
Ранее Луиз играл под руководством главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери в «Пари Сен-Жермен».
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