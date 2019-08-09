Владимир Федотов: Возможность набирать очки у «Оренбурга» была в каждом матче

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал предстоящий матч с «Тамбовом» в пятом туре премьер-лиги.
«Всегда говорим о том, что у нас не гимнастика, а футбол, – сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе. – Игры следуют одна за другой. И сейчас есть хороший шанс реабилитироваться перед своими болельщиками.
Хотя у нас был зрелый матч с «Зенитом», мы имели много моментов, но реализация… Она должна быть на высоте, тогда все будет нормально.
В каждом матче у нас была возможность набирать очки. Мы не были мальчиками для битья. Но есть психологические моменты, в которых нужно расти. Надо быть чуть-чуть увереннее. Этого чуть-чуть не хватило в каждом из матчей».
Напомним, «Оренбург» остается единственной командой в чемпионате, не набравшей ни одного очка.
Матч «Оренбург» – «Тамбов» пройдет 10 августа на стадионе «Газовик». Начало – 14:00 (мск).
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