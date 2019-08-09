Бенедикт Хеведес: «Урал» также набрал семь очков, так что никакой недооценки нет - Советский спорт
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09 августа 2019 13:58ФутболЛипкин Антон

Бенедикт Хеведес: «Урал» также набрал семь очков, так что никакой недооценки нет

«Локомотив» примет «Урал» в пятом туре премьер-лиги.

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал предстоящий матч пятого тура премьер-лиги с «Уралом».

«Непростая команда, с которой у «Локомотива» уже сложилась история отношений, – приводит слова 31-летнего немца официальный сайт клуба. – «Урал», как и мы, набрал семь очков, так что никакой недооценки нет. Мы тщательно готовились, проводили по две тренировки в день. «Локомотив» должен показать весь свой потенциал и добиться результата. В матче с «Рубином» мы просто подарили два очка сопернику».

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» и «Урал» трижды играли друг с другом. В ноябре «Урал» победил в гостях (2:1) в первом круге чемпионата, в мае команды завершили вничью (2:2) матч второго круга, после чего «Локомотив» выиграл (1:0) в финале Кубка России.

Матч «Локомотив» – «Урал» пройдет 11 августа на стадионе «Локомотив». Начало – 16:30 (мск). После четырех туров у команд по семь очков в турнирной таблице.

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