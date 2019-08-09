Дуглас Сантос: Благодаря поддержке фанатов стал чувствовать себя в «Зените» как дома

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о первых впечатлениях от российского футбола.
«В начале дебютного матча я, конечно, немного нервничал, – сказал 25-летний бразилец в интервью клубной пресс-службе. – Но увидев, как фанаты поддерживали нас на стадионе, я стал чувствовать себя как дома.
Здесь везде очень доброжелательная обстановка, много улыбок вокруг. Я счастлив, что мне удалось быстро адаптироваться и хорошо отыграть первые матчи. В Бразилии люди очень эмоциональные, русские спокойнее. Но футбол здесь хороший, команды не боятся атаковать».
Напомним, Дуглас Сантос перешел в «Зенит» 4 июля. Он отыграл без замен все четыре матча команды на старте чемпионата.
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