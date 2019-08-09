Хавбек «Арсенала» Александров покинул тульский клуб

Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией? Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.

Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финны Юниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.

Бросит ли «Тоттенхэм» вызов «Ман Сити» и «Ливерпулю»? Стартует новый сезон АПЛ В пятницу матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем» стартует новый чемпионат Англии, а уже в воскресенье первый большой матч – «МЮ» против «Челси».

«Старый добрый бардак». Лучшие твиты по матчу «Тун» – «Спартак» В четверг в Швейцарии прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком» (2:3).

Александр Панов: Понсе нужен гол в ворота «Туна». С передачи Шюррле Бывший форвард «Зенита» и швейцарской «Лозанны», а теперь болельщик «Спартака» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Туна» и мнением о перестройке в клубе.

Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров «Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.

Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнир Снявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

Валерий Рейнгольд: Мирзов, Джано и Гулиев сыграли с «Туном» безобразно Бывший нападающий «Спартака» остался недоволен игрой красно-белых в матче в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» (3:2).

«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом Медведевым Даниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.

Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50 Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.

Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.