Хавбек «Арсенала» Александров покинул тульский клуб - Советский спорт
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09 августа 2019 18:08ФутболГичунцев Артур

Хавбек «Арсенала» Александров покинул тульский клуб

В июле 2018 года он получил травму и пропустил минувший сезон.

Пресс-служба «Арсенала» сообщила об уходе болгарского полузащитника Михаила Александрова.

Отмечается, что 30-летний футболист покинул тульский клуб на правах свободного агента.

«ПФК «Арсенал» благодарит Михаила Александрова за профессиональное отношение к футболу и желает здоровья и успешного продолжения карьеры!», – говорится в сообщении «оружейников».

Александров выступал за «Арсенал» с февраля 2017 года. В его активе 36 матчей, один гол и три голевых передачи.

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