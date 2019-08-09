Хавбек «Арсенала» Александров покинул тульский клуб

Пресс-служба «Арсенала» сообщила об уходе болгарского полузащитника Михаила Александрова.
Отмечается, что 30-летний футболист покинул тульский клуб на правах свободного агента.
«ПФК «Арсенал» благодарит Михаила Александрова за профессиональное отношение к футболу и желает здоровья и успешного продолжения карьеры!», – говорится в сообщении «оружейников».
Александров выступал за «Арсенал» с февраля 2017 года. В его активе 36 матчей, один гол и три голевых передачи.
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