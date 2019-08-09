Тил провел первую тренировку в составе «Спартака» (фото) Полузащитник «Спартака» Гус Тил провел первую тренировку в составе красно-белых.

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Сегодня футболисты «Спартака» провели тренировку в Берне, на стадионе «Нойфельд». Перед началом занятия команда приветствовала новичка Гуса Тила, устроив для голландца традиционный коридор.

Отмечается, что в субботу утром «Спартак» проведет в Берне еще одну тренировку, после чего отправится в Грозный.

Напомним, что 5 августа Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Позже стало известно, что Тил будет выступать в составе красно-белых под восьмым номером.