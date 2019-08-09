Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании

Как сообщает «РИА Новости», суд, следуя рекомендациям прокуратуры, закрыл дело, ссылаясь на недостаточное количество доказательств.
Ранее сообщалось, что полиция не нашла в представленных стороной обвинения материалах свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности футболиста в применении насилия.
Напомним, что заявление о возможном преступлении было подано в 31 мая. По словам потерпевшей, Неймар изнасиловал ее 15 мая в Париже, куда она приехала после знакомства с футболистом через Instagram.
Позже модель Наджила Триндаде Мендес де Соуза, обвинившая форварда «ПСЖ», сообщила, что у ней украли планшет с доказательствами вины футболиста.
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