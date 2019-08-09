Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании Суд отклонил иск об изнасиловании, выдвинутый против нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

Как сообщает «РИА Новости», суд, следуя рекомендациям прокуратуры, закрыл дело, ссылаясь на недостаточное количество доказательств.

Ранее сообщалось, что полиция не нашла в представленных стороной обвинения материалах свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности футболиста в применении насилия.

Напомним, что заявление о возможном преступлении было подано в 31 мая. По словам потерпевшей, Неймар изнасиловал ее 15 мая в Париже, куда она приехала после знакомства с футболистом через Instagram.

Позже модель Наджила Триндаде Мендес де Соуза, обвинившая форварда «ПСЖ», сообщила, что у ней украли планшет с доказательствами вины футболиста.