Моура подписал новый контракт с «Тоттенхэмом» (фото)

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с бразильским вингером рассчитано до лета 2024 года.
Напомним, что Моура перешел в «Тоттенхэм» в январе 2018 года из «ПСЖ» за 28,4 миллиона евро. С тех пор хавбек провел за английскую команду 60 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 16 забитых мячей и 6 голевых передач.
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