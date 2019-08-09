Азар во второй раз сменил игровой номер в «Реале»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар будет выступать за мадридский «Реал» под номером 7.
Отметим, что после ухода Криштиану Роналду этот номер принадлежал форварду Мариано Диасу.
Судя по всему, последний уступил его звездному футболисту, и взял себе 24-й номер.
Напомним, после трансфера в «Реал» Азар взял себе номер 23, под которым выступал Дэвид Бекхэм. Ранее он заявил, что хотел получить десятку, однако, полузащитник Лука Модрич отказался уступать новичку «сливочных».
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