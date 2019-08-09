«К нам едет «Сочи», будет жарко!» ЦСКА выпустил видео к матчу 5-го тура ЦСКА опубликовал видеопревью к матчу с «Сочи» в рамках 5-го тура российской премьер-лиги.

Встреча между командами состоится в ближайшее воскресенье на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что после четырех туров чемпионата России ЦСКА, набрав девять очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» с одним очком занимает 15-е место.