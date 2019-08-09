Дембеле стал автором первого гола в чемпионате Франции сезона-2019/20

Счет в матче «Монако» - «Лион» на 5-й минуте встречи открыл нападающий гостей Мусса Дембеле, став автором первого гола в новом сезоне.
Напомним, что на данную минуту идет первый тайм встречи, счет в матче - 1:0 в пользу «Лиона».
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