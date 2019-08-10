Теэму Пукки: Мы были в порядке в первом тайме, но «Ливерпуль» слишком силен

- Мы провели хороший второй тайм. В перерыве решили, что разница в счете слишком большая, чтобы пытаться заработать какие-то очки в этой встрече, поэтому мы просто хотели выйти и забить.
Мы были в порядке в первом тайме, но «Ливерпуль» - сильная команда, и сразу нас наказала, - приводит слова Пукки BBC.
Добавим, что в следующем туре «Ливерпуль» 17 августа в гостях сыграет против «Саутгемптона», а «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Ньюкасл».
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