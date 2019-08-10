Юрген Клопп: С Алисоном вышла неприятная ситуация, но мы найдем решение - Советский спорт
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10 августа 2019 01:03Футбол

Юрген Клопп: С Алисоном вышла неприятная ситуация, но мы найдем решение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму голкипера мерсисайдцев Аллисона в матче 1-го тура английской премьер-лиги с «Норвичем» (4:0).

- С Алисоном вышла неприятная ситуация, но мы найдем решение и будем двигаться дальше. Он почувствовал резкую боль в икроножной мышце и обернулся, подумав, что его что-то ударило.

Но Адриен – хороший голкипер. Он спокоен во время позиционных атак и обладает хорошей реакцией, поэтому мы и подписали его. Это хорошо для него, но у нас есть небольшая проблема с Али, - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что бразильский голкипер «Ливерпуля» не доиграл до конца первый тайм встречи. На 39-й минуте матча его заменил Адриан.

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