Юрген Клопп: С Алисоном вышла неприятная ситуация, но мы найдем решение

- С Алисоном вышла неприятная ситуация, но мы найдем решение и будем двигаться дальше. Он почувствовал резкую боль в икроножной мышце и обернулся, подумав, что его что-то ударило.
Но Адриен – хороший голкипер. Он спокоен во время позиционных атак и обладает хорошей реакцией, поэтому мы и подписали его. Это хорошо для него, но у нас есть небольшая проблема с Али, - приводит слова Клоппа BBC.
Напомним, что бразильский голкипер «Ливерпуля» не доиграл до конца первый тайм встречи. На 39-й минуте матча его заменил Адриан.
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