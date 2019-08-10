Шарль Каборе: Надеюсь, в матче с «Зенитом» мы покажем хороший результат - Советский спорт
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10 августа 2019 01:17Футбол

Шарль Каборе: Надеюсь, в матче с «Зенитом» мы покажем хороший результат

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе поделился ожиданием от предстоящего матча 5-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».

- «Зенит» - очень сильная команда, это действующий чемпион страны. Недавно они купили игрока такого высокого уровня, как Малком. У нас же новая команда, футболистам еще надо познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат, - приводят слова Каборе «Известия».

Добавим, что встреча состоится 10 августа в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. После первых четырех туров чемпионата «Динамо», набрав пять очков, занимает десятое место в чемпионате. «Зенит» с десятью очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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