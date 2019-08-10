Константин Рауш: Буду стараться, чтобы на моем фланге у «Зенита» ничего не было - Советский спорт
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10 августа 2019 07:17ФутболЛипкин Антон

Константин Рауш: Буду стараться, чтобы на моем фланге у «Зенита» ничего не было

«Динамо» сыграет с «Зенитом» в пятом туре премьер-лиги.

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал об ожиданиях от предстоящего матча пятого тура премьер-лиги с «Зенитом».

«Понятно, что будет тяжелая игра, но мы настраиваемся и готовимся, – сказал 29-летний игрок обороны в интервью клубной пресс-службе. – Мы дома играем, постараемся дома и оставить эти три очка.

Последние три-четыре месяца травмы чуть беспокоили. Конечно, я очень рад, что вернулся в состав, помогаю команде.

Я рад играть с такими соперниками. Буду стараться, чтобы на моем фланге у «Зенита» ничего не было.

Я очень рад, что (Роман Нойштедтер) перешел сюда. Мы давно дружим и общаемся. Очень рад, что мы сможем поиграть в одной команде».

Напомним, накануне «Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Романом Нойштедтером.

Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа на стадионе «Динамо». Начало – 19:00 (мск).

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