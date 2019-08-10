Дмитрий Хохлов: С «Зенитом» закрытого футбола не будет - Советский спорт
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10 августа 2019 07:20ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Хохлов: С «Зенитом» закрытого футбола не будет

«Динамо» примет «Зенит» в пятом туре премьер-лиги.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед матчем пятого тура премьер-лиги с «Зенитом» высказался о сопернике бело-голубых.

«Зимой «Зенит», я считаю, очень сильно усилился, – сказал Хохлов в интервью клубной пресс-службе. – Плюс сейчас точечные качественные приобретения. Так что состав у «Зенита» очень хороший.

Закрытого футбола не будет. Со «Спартаком» получилось так, что у них было на одного человека меньше, поэтому предполагалось, что они во втором тайме закроются. С «Зенитом» такого не будет».

Напомним, матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа на стадионе «Динамо». Начало – 19:00 (мск).

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