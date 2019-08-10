Дмитрий Хохлов: С «Зенитом» закрытого футбола не будет

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед матчем пятого тура премьер-лиги с «Зенитом» высказался о сопернике бело-голубых.
«Зимой «Зенит», я считаю, очень сильно усилился, – сказал Хохлов в интервью клубной пресс-службе. – Плюс сейчас точечные качественные приобретения. Так что состав у «Зенита» очень хороший.
Закрытого футбола не будет. Со «Спартаком» получилось так, что у них было на одного человека меньше, поэтому предполагалось, что они во втором тайме закроются. С «Зенитом» такого не будет».
Напомним, матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа на стадионе «Динамо». Начало – 19:00 (мск).
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