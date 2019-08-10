Главный тренер «Норвича»: Мы были не так далеки от хорошего результата матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке подвел итоги матча первого тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:4) на стадионе «Энфилд».
«Мы разочарованы, – приводит BBC слова немца. – Мы очень хотели победить, хотели стать первой командой за два с половиной года, которая бы выиграла здесь.
Но я полностью влюблен в свою команду. Мы настраивались выиграть второй тайм в присутствии заведенных болельщиков соперника. Мы показали отличный характер.
Никто не хотел услышать такое в перерыве, но я сказал игрокам, что мы не меньше владеем мячом, создали больше моментов, хотя «Ливерпуль» и забил четыре гола.
Это сложно принять, но я чувствую, что мы были не так далеки от хорошего результата».
Напомним, «Ливерпуль» вел к перерыву со счетом 4:0, а после перерыва финн Теему Пукки забил первый гол после возвращения «Норвича» в премьер-лигу.
Во втором туре 17 августа «канарейки» сыграют дома с «Ньюкаслом».
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