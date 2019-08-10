«Оренбург» примет «Тамбов» в пятом туре премьер-лиги - Советский спорт
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10 августа 2019 08:10ФутболЛипкин Антон

«Оренбург» примет «Тамбов» в пятом туре премьер-лиги

Матч пройдет на стадионе «Газовик».

«Оренбург» сыграет с «Тамбовом» в матче пятого тура премьер-лиги на стадионе «Газовик».

После четырех туров «Оренбург» остается единственным участником чемпионата, не набравшим ни одного очка: команда проиграла «Ростову» (1:2), ЦСКА (1:2), «Зениту» (0:2) и «Ахмату» (1:2). У «Тамбова» одна победа – над «Спартаком» (2:0) – и три поражения: от «Зенита» (1:2), «Локомотива» (1:2) и «Арсенала» (0:1).

Ранее «Оренбург» и «Тамбов» играли друг с другом только в ФНЛ. В сезоне-2017/2018 «Оренбург» победил дома (2:1), а в Тамбове команды завершили матч вничью (1:1).

Матч «Тамбов» – «Оренбург» пройдет 10 августа. Начало – 14:00 (мск).

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