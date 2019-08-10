Александр Бубнов: Из Оренбурга сложно увезти очки фаворитам, не говоря уже об аутсайдерах «Оренбург» сыграет с «Тамбовом» в пятом туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч пятого тура премьер-лиги «Оренбург» – «Тамбов».

«Оренбург» у себя на синтетике играет, как правило, очень уверенно, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Зачастую отсюда сложно увезти очки даже фаворитам чемпионата, не говоря уже об аутсайдерах. Прогноз – 2:0».

Напомним, «Оренбург» не набрал ни одного очка в первых четырех турах премьер-лиги и занимает последнее место. У «Тамбова» три очка и 14-е место. Ранее команды играли друг с другом только в сезоне-2017/2018 в ФНЛ.

Матч «Тамбов» – «Оренбург» пройдет 10 августа на стадионе «Газовик». Начало – 14:00 (мск).