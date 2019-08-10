Тим Крул: «Норвич» сыграл несколько наивно в первом тайме матча с «Ливерпулем»

Голкипер «Норвича» Тим Крул подвел итоги матча первого тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:4) на стадионе «Энфилд».
«Когда приезжаешь на «Энфилд», хочешь, чтобы у соперника был выходной, – приводит BBC слова 31-летнего голландца. – Но он был у них с самого начала. Нам преподали большой урок. В первом тайме мы сыграли немного наивно, но такое происходит с молодой командой. И я горжусь тем, как мы отреагировали.
Я чувствую, что мы покидаем поле с понимаем, что если мы будем верить в то, что делаем, добьемся хороших результатов в этом сезоне».
Напомним, «Норвич», вернувшийся в премьер-лигу из чемпионшипа, пропустил четыре гола в первом тайме и отыграл один мяч после перерыва.
Во втором туре 17 августа «канарейки» сыграют дома с «Ньюкаслом».
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