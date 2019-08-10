Алиссон не сыграет с «Челси» за Суперкубок Европы Голкипер «Ливерпуля» был заменен в первом тайме матча с «Норвичем».

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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит в среду матч за Суперкубок Европы с «Челси», сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.

26-летний бразилец получил травму икроножной мышцы в матче первого тура премьер-лиги с «Норвичем» (4:1) и был заменен в первом тайме на испанца Адриана.

«Он не будет готов к среде, – приводит The Mirror слова немца. – Могу сказать об этом уже сейчас».

32-летний Адриан стал игроком «Ливерпуля» на этой неделе после того, как клуб продал бельгийца Симоне Миньоле в «Брюгге». Ранее испанец выступал за «Бетис» и «Вест Хэм».

Напомним, матч «Ливерпуль» – «Челси» пройдет 14 августа на «Водафон Арене» в Стамбуле.