«Краснодар» сыграет с «Рубином» в пятом туре премьер-лиги Матч на стадионе «Краснодар» начнется в 19:00 (мск).

«Краснодар» и «Рубин» сыграют в пятом туре премьер-лиги на стадионе «Краснодар».

После четырех стартовых туров у команд по семь очков. «Рубин» одержал победу над «Динамо» (1:0) и «Ахматом» (1:0), сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и проиграл ЦСКА (0:1). «Краснодар» победил «Уфу» (3:2) и «Сочи» (3:0), завершил вничью матч с «Зенитом» (1:1) и потерпел поражение от «Ахмата» (0:1).

В прошлом сезоне команды одержали по одной победе друг над другом, выиграв домашние матчи: «Рубин» – 2:1, «Краснодар» – 1:0.

Отметим, что в восьми матчах в Краснодаре у «Рубина» одна ничья и семь поражений.

Матч «Краснодар» – «Рубин» пройдет 10 августа. Начало – 19:00 (мск).