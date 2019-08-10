Александр Бубнов: «Рубину» нечего ловить в Краснодаре

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Краснодар» уверенно победит «Рубин» в матче пятого тура премьер-лиги.
«Тут несложно выделить явного фаворита, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Краснодар» достойно смотрелся во встрече с «Порту», хотя и не смог победить.
А вот «Рубину» тут ловить нечего, поэтому не удивлюсь и крупному поражению казанского клуба. Прогноз – 3:0».
Напомним, «Рубин» ни разу не побеждал «Краснодар» в гостях, в восьми матчах сыграв лишь один раз вничью. При этом после четырех туров у обеих команды по семь очков.
Матч «Краснодар» – «Рубин» пройдет 10 августа. Начало – 19:00 (мск).
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