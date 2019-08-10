Форвард «Норвича» Теему Пукки: В перерыве решили, что нужно просто забить гол «Ливерпулю»

Форвард «Норвича» Теему Пукки прокомментировал матч первого тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:4) на стадионе «Энфилд».
«Мы провели хороший второй тайм, – приводит BBC слова 29-летнего финна. – В перерыве мы решили, что набрать очки будет слишком тяжело, поэтому хорошо бы просто забить.
В первом тайме мы тоже играли нормально, но с «Ливерпулем» трудно играть. Они наказывают тебя моментально».
Напомним, «Ливерпуль» забил четыре гол в первом тайме, а после перерыва Пукки отыграл один мяч.
Во втором туре 17 августа «канарейки», вернувшиеся в премьер-лигу из чемпионшипа, сыграют дома с «Ньюкаслом».
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