«Динамо» примет «Зенит» в пятом туре премьер-лиги Матч пройдет на стадионе «Динамо».

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«Динамо» сыграет с «Зенитом» в пятом туре премьер-лиги на стадионе «Динамо» в Москве.

После четырех туров «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав десять очков, у бело-голубых пять очков и десятое место.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Динамо» выиграли друг у друга в домашних матчах: 1:0 – в Химках и 2:0 – в Санкт-Петербурге. В последний раз «Зенит» побеждал «Динамо» (3:0) в гостях в сезоне-2015/2016. При этом последняя победа «Зенита» над «Динамо» (2:1) на стадионе в Петровском парке датирована 17 июля 2005 года.

Напомним, в нынешнем сезоне на стадионе «Динамо» «Зенит» проиграл «Локомотиву» (2:3) в матче за Суперкубок России.

Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа. Начало – 19:00 (мск).