Бубнов поставил на победу «Динамо» над «Зенитом» - Советский спорт
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10 августа 2019 11:39ФутболЛипкин Антон

Бубнов поставил на победу «Динамо» над «Зенитом»

«Динамо» примет «Зенит» в пятом туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Зенит» в пятом туре премьер-лиги.

«Мне «Динамо» видится хорошо организованной командой, способной преподнести сюрприз, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Зенит» станет для москвичей хорошим раздражителем, плюс поддержка родных трибун. Прогноз – 1:0».

Напомним, в четырех турах на старте чемпионата «Зенит» одержал три победы и одну игру завершил вничью. С десятью очками действующие чемпионы России лидируют в турнирной таблице. У «Динамо» одна победа, две ничьи, одно поражение и десятое место.

Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа на стадионе «Динамо» в Москве. Начало – 19:00 (мск).

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