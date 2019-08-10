Бубнов поставил на победу «Динамо» над «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Зенит» в пятом туре премьер-лиги.
«Мне «Динамо» видится хорошо организованной командой, способной преподнести сюрприз, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Зенит» станет для москвичей хорошим раздражителем, плюс поддержка родных трибун. Прогноз – 1:0».
Напомним, в четырех турах на старте чемпионата «Зенит» одержал три победы и одну игру завершил вничью. С десятью очками действующие чемпионы России лидируют в турнирной таблице. У «Динамо» одна победа, две ничьи, одно поражение и десятое место.
Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа на стадионе «Динамо» в Москве. Начало – 19:00 (мск).
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