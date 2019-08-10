«Торпедо» победило «Луч» и возглавило ФНЛ - Советский спорт
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10 августа 2019 12:11ФутболЛипкин Антон

«Торпедо» победило «Луч» и возглавило ФНЛ

Единственный гол забил Шоркин.

«Торпедо» одержало победу над «Лучом» (1:0) в матче седьмого тура ФНЛ на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Единственный мяч на 81-й минуте забил защитник Максим Шоркин, забивший свой первый гол в ФНЛ.

После этой победы «Торпедо» набрало 16 очков и единолично возглавило турнирную таблицу первенства. При этом по итогам тура черно-белых могут опередить «Химки» и «Томь». У «Луча» осталось восемь очков и десятое место.

В следующем туре 14 августа «Торпедо» примет «Авангард» в Москве, а «Луч» во Владивостоке сыграет с «Чайкой».

ФНЛ
7-й тур

«Луч» (Владивосток) – «Торпедо» (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: Шоркин, 81.

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