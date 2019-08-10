«Реал» предложил Неймару контракт с зарплатой в 40 миллионов евро в год - Советский спорт
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10 августа 2019 13:03ФутболЛипкин Антон

«Реал» предложил Неймару контракт с зарплатой в 40 миллионов евро в год

«ПСЖ» может продать бразильца в «Реал».

Президент «Реала» Флорентино Перес предложил форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару пятилетний контракт с зарплатой в 40 миллионов евро в год, сообщает Sport.es.

27-летний бразилец больше склоняется к возвращению в «Барселону», однако не собирается ждать до последнего варианта с бывшим клубом, так как приоритетом для него остается – уход из «ПСЖ».

Кроме того, между «Барселоной» и «ПСЖ» сохраняются натянутые отношения, из-за чего вероятность договоренности между клубами невелика. В этой связи чемпионы Франции могут предпочесть продать игрока в «Реал», который к тому же готов включить в сделку других игроков, как например вратаря Кейлора Наваса, полузащитников Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса или Мариано Диаса.

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