«Оренбург» – «Тамбов». Стартовые составы

Главные тренеры «Оренбурга» и «Тамбова» Владимир Федотов и Александр Григорян определились с составами команд на матч пятого тура премьер-лиги.
«Оренбург»: Руденко, Шахов, Сиваков, Готлиб, Кулишев, Терехов, Мишкич, Маляров, Алвеш, Чуканов, Деспотович.
Запасные: Довбня, Аюпов, Фамейе, Афонин, Козлов.
«Тамбов»: Шелия, Таказов, Осипенко, Гогуа, Ойеволе, Тетрашвили, Кулик, Чуперка, Килин, Костюков, Контае.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Карасев, Усман, Бенито, Маркелов, Кленкин, Мамтов.
Матч «Оренбург» – «Тамбов» пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – 14:00 (мск).
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