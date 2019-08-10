«Оренбург» – «Тамбов». Стартовые составы - Советский спорт
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10 августа 2019 13:28ФутболЛипкин Антон

«Оренбург» – «Тамбов». Стартовые составы

Матч начнется в 14:00 (мск).

Главные тренеры «Оренбурга» и «Тамбова» Владимир Федотов и Александр Григорян определились с составами команд на матч пятого тура премьер-лиги.

«Оренбург»: Руденко, Шахов, Сиваков, Готлиб, Кулишев, Терехов, Мишкич, Маляров, Алвеш, Чуканов, Деспотович.
Запасные: Довбня, Аюпов, Фамейе, Афонин, Козлов.

«Тамбов»: Шелия, Таказов, Осипенко, Гогуа, Ойеволе, Тетрашвили, Кулик, Чуперка, Килин, Костюков, Контае.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Карасев, Усман, Бенито, Маркелов, Кленкин, Мамтов.

Матч «Оренбург» – «Тамбов» пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – 14:00 (мск).

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