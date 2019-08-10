Александр Мостовой: Матч с «Ахматом» ничего хорошо «Спартаку» не предвещает «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в пятом туре премьер-лиги.

«Конечно, для Глушакова игра крайне важна, – приводит RT слова Мостового. – Ему есть, что доказывать, ведь он уходил из клуба не по своей воле, а скорее против нее.

Да и в целом матч против «Ахмата» красно-белым ничего хорошего не предвещает. Команда потеряла много сил в игре с «Туном», к тому же грозненцы знают, как блокировать соперника в атаке».

Напомним, в нынешнее межсезонье Глушаков покинул «Спартак» после шести лет в клубе. Контракт с 32-летним игроком расторгнут за год до его окончания.

В понедельник в матче четвертого тура с «Оренбургом» (2:1) Глушаков впервые сыграл за «Ахмат», выйдя на замену во втором тайме.

Матч «Ахмат» – «Спартак» пройдет 11 августа на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 21:30 (мск).