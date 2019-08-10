Александр Мостовой: Если Соболева позовет «Спартак», надо бежать, не раздумывая

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.
«Если позовет «Спартак», надо бежать, не раздумывая, – приводит RT слова Мостового. – Во-первых, это статус, во-вторых – деньги. Да, увы сейчас в футболе финансы выходят на первую роль.
Вот, посмотрите на Антона Заболотного, что он из себя представляет? Его сделали игроком «Зенита» с сумасшедшей зарплатой и что? Где голы? Да, может получиться, может нет… Главное выбить контракт с солидными условиями».
Напомним, 22-летний форвард «Крыльев Советов» лидирует в списке лучших бомбардиров премьер-лиги. На его счету четыре гола и одна результативная передача в пяти матчах. РПЛ признала его лучшим игроком чемпионата в июле.
Воспитанник «Динамо» (Барнаул) раньше играл за «Томь» (2016-2017), а вторую половину прошлого сезона провел в аренде за «Енисей».
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