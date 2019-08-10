Ринат Билялетдинов: Теперь клубы РПЛ готовятся к «Рубину» как к топ-сопернику Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что казанцам будет не легко в выездном матче с «Краснодаром», который пройдет в рамках 5-го тура российской премьер-лиги.

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- Они так уверенно начали, что обратили на себя внимание. Теперь тренерские штабы других команд готовятся к «Рубину» как к топ-сопернику. Поэтому дальше будет еще сложнее. Тут или менять тактику, хитрить и удивлять своих визави, или брать выносливостью и мастерством, - цитирует Билялетдинова RT.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.