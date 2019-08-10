Дубль Фамейе спас «Оренбург» от поражения в матче с «Тамбовом»

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 2:2. В составе тамбовского клуба голами отметились Седрик Гогуа (26-я минута) и Хасан Мамтов (68). У оренбургской команды дублем отличился Джоэль Фамейе (74, 78). ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ.

Отметим, что на 85-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля бы лудален полузащитник команды гостей Валерий Чуперка.

После этой игры «Оренбург», набрав первое очко в чемпионате, поднялся на 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с четырьмя очками расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» сыграет против «Сочи», а «Тамбов» встретится с «Краснодаром».

Чемпионат России

5-й тур

«Оренбург» – «Тамбов» – 2:2 (0:1)

Голы: Фамейе, 74, 78 – Гогуа, 26; Мамтов, 68

«Оренбург»: Руденко, Готлиб (Козлов, 34), Шахов, Сиваков, Терехов, Рикарду Алвеш (Фамейе, 70), Маляров (Афонин, 44), Кулишев, Мишкич, Деспотович, Чуканов

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Гогуа, Осипенко, Кулик (Карасев, 12), Костюков, Чуперка, Килин (Муйива, 46), Тетрашвили, Конате (Мамтов, 68)

Предупреждения: Шахов, 75 – Чуперка, 34

Удаление: Чуперка, 85