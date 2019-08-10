Александр Григорян: До 70-й минуты можно было гордиться командой Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвел итоги выездного матча 5-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:2).

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- Мы отыграли на пределе возможностей, но не повезло, что Кулик рано сломался. Погодные условия, искусственное покрытие плюс «Оренбург» готов хорошо функционально. Травма сбила наши возможности, а после удаления Чуперки мы подсели. До 70-й минуты можно было гордиться командой, наверное, я это в первый раз в карьере произношу. Нам просто не хватило сил, - сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Оренбург», набрав первое очко в чемпионате, поднялся на 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с четырьмя очками расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» сыграет против «Сочи», а «Тамбов» встретится с «Краснодаром».