«Динамо» – «Зенит». Стартовые составы команд

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.
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