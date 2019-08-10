«Динамо» – «Зенит». Стартовые составы команд - Советский спорт
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10 августа 2019 17:46Футбол

«Динамо» – «Зенит». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита» на матч 5-го тура российской премьер-лиги.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

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