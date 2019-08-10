«Краснодар» – «Рубин». Стартовые составы команд - Советский спорт
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10 августа 2019 17:48Футбол

«Краснодар» – «Рубин». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Рубина» на матч 5-го тура российской премьер-лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Камболов, де Вильена, Кабелла, Намли, Вандерсон, Игнатьев.

Запасные: Крицюк, Фьолусон, Рамирес, Грицаенко, Скопинцев, Панталеан, Ольссон, Сулейманов, Берг.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Степанов, Сорокин, Данченко, Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия, Подберёзкин, Башкиров, Кьяртанссон.

Запасные: Коновалов, Волк, Плиев, Агапов, Денисов, Макаров, Седов, Акбашев, Закиров, Микелтадзе, Марков.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

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