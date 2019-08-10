«Балтика» крупно обыграла «Мордовию» на выезде - Советский спорт
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10 августа 2019 18:52ФутболКоноплев Александр

«Балтика» крупно обыграла «Мордовию» на выезде

«Мордовия» и «Енисей» в зоне вылета.

Завершились два матча седьмого тура ФНЛ.

«Мордовия» на своем поле крупно уступила «Балтике» – 0:3. В составе калининградцев отличились Максим Кузьмин (11-я минута), Ильнур Альшин (22) и Никита Глушков (70). Клуб из Саранска занимает 19-е место в турнирной таблице первенства, «Балтика» – 13-я.

В Москве ивановский «Текстильщик» сыграл вничью с «Шинником» – 1:1. У гостей пенальти реализовал Эльдар Низамутдинов, для которого этот мяч стал пятым в нынешнем сезоне. У номинальных хозяев отличился Александр Радченко.

«Текстильщик» покинул последнюю строчку, ярославцы – восьмые.

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