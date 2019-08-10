«Динамо» – «Зенит». Дзюба открыл счет (видео) - Советский спорт
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10 августа 2019 19:16ФутболКоноплев Александр

«Динамо» – «Зенит». Дзюба открыл счет (видео)

Дзюба забил и в прошлом матче этих команд.

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» открыт счет. На девятой минуте отличился форвард гостей Артем Дзюба.

Для него этот мяч стал восьмым в ворота бело-голубых, 105-м в чемпионате России и 155-м в карьере.

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