«Динамо» – «Зенит». Дзюба открыл счет (видео)

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» открыт счет. На девятой минуте отличился форвард гостей Артем Дзюба.
Для него этот мяч стал восьмым в ворота бело-голубых, 105-м в чемпионате России и 155-м в карьере.
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