«Краснодар» – «Рубин». Игнатьев забил в памятный день (видео)

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Краснодар» – «Рубин» открыт счет. На 17-й минуте отличился форвард «быков» Иван Игнатьев.
Для 20-летнего нападающего это 12-й мяч в премьер-лиге с момента дебюта 10 августа 2017 года.
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