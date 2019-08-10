Александр Мостовой: Матч с «Ахматом» ничего хорошего «Спартаку» не предвещает Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Спартаком».

Загрузка...

- Конечно, для Глушакова игра крайне важна. Ему есть что доказывать, ведь он уходил из клуба не по своей воле, а скорее против нее. Да и в целом матч с «Ахматом» красно-белым ничего хорошего не предвещает, - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что встреча состоится завтра на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.